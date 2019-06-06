Помер класик сучасної української літератури, Герой України Юрій Мушкетик

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

"Сьогодні вранці помер Юрій Мушкетик, один із класиків сучасної української літератури. Про це мені щойно повідомила його дочка Леся", - повідомив він.

Юрій Мушкетик, 1929 року народження, з 1956 року працював заступником редактора і головним редактором журналу "Дніпро". У 1986-2001 рр. - голова Національної спілки письменників України. Герой України.

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Автор повістей "Семен Палій", "Чорний хліб", "Біль", "Суд", романів "Гайдамаки", "Серце і камінь", "Яса", "Останній гетьман" і багатьох інших творів.