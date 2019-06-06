Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.06.19 12:37

Папа Римський Франциск зустрінеться в липні з Путіним, щоб обговорити ситуацію в Україні та на Близькому Сході (оновлено)

Папа Римський Франциск прийме президента Росії Володимира Путіна 4 липня у Ватикані під час візиту останнього до Італії.

Папа Римський Франциск зустрінеться в липні з Путіним, щоб обговорити ситуацію в Україні та на Близькому Сході (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство AFP із посиланням на заяву папського прессекретаря Алессандро Джізотті.

"Я можу підтвердити, що святий отець (папа Франциск) прийме на аудієнції у Ватикані президента Російської Федерації Володимира Путіна 4 липня", - наводить агентство слова Джізотті.

Аргентинське агентство Tеlam напередодні повідомило, що основними темами переговорів стане поточна ситуація в Україні та на Близькому Сході.

За даними ЗМІ, вони обговорять висунуті Москвою претензії на адресу українських греко-католиків, які, на думку Московського патріархату, підтримують "розкол" у православному світі.

Це буде друга зустріч Путіна з Папою Римським за останні чотири роки: попередня була 10 червня 2015 року. На неї Путін традиційно запізнився на годину, пояснивши затримку заторами в Мілані та Римі і "тривалими переговорами" з італійським прем'єром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Казковий злодій і брехун": у Воронежі встановили надгробок Путіну

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100