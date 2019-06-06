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06.06.19 13:04

Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення

Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного законопроєкт 10358 про незаконне збагачення, який зареєстрував президент України Володимир Зеленський.

Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення

За відповідне рішення проголосували лише 205 нардепів з необхідних 226, передає Цензор.НЕТ.

Разом з тим Рада включила до порядку денного сесії проєкт закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення (№10110-д). Ініціаторами законопроєкту виступили кілька народних депутатів.

За відповідне рішення проголосували лише 226 нардепів.

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Нагадаємо, 26 лютого 2019 року Конституційний Суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення через некоректне формулювання.

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