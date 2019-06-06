Рада відмовилася розглядати законопроєкт Зеленського про незаконне збагачення

За відповідне рішення проголосували лише 205 нардепів з необхідних 226, передає Цензор.НЕТ.

Разом з тим Рада включила до порядку денного сесії проєкт закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення (№10110-д). Ініціаторами законопроєкту виступили кілька народних депутатів.

За відповідне рішення проголосували лише 226 нардепів.

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Нагадаємо, 26 лютого 2019 року Конституційний Суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення через некоректне формулювання.