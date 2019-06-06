ДБР почало розслідування можливих шахрайських дій співробітників поліції, показаних у журналістському розслідуванні "Місто вкрадених квартир"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

Так, в сюжеті розповідається про ймовірні схеми заволодіння житлом постраждалих, які мають ознаки шахрайства.

Також журналісти наводять факти, які можуть свідчити про причетність до зазначених шахрайських дій з нерухомістю співробітників поліції. Подібні дії правоохоронців можуть бути кваліфіковані як зловживання поліцейським службовим становищем усупереч інтересам служби.

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

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