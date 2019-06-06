"Абсурд і ахінея. Готові доводити свою повну невинуватість", - адвокат Ющенка про справу "Межигір'я"

Про це заявив адвокат Ющенка Віталій Наум, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС News Україна.

"Готові постати перед судом і доводити свою повну невинуватість. Людиі, які мають хоч найменше розуміння подій в Україні у той час, розуміють, що ця справа - абсурд", - сказав пан Наум.

Адвокат додав, що за весь час роботи адвокатом "такої ахінеї, як ця підозра, ще не читав".

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За словами Наума, Ющенко не ховається, перебуває в Києві і збирається висловити свою позицію з цього приводу.

Адвокат підтвердив, що 4 червня Віктору Ющенку оголосили підозру.