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06.06.19 14:44

Ляшко: Гнати в шию тих перемовників, які пропонують капітуляцію

У кулуарах парламенту Олег Ляшко різко відреагував на пропозицію другого президента України Леоніда Кучми у Мінську – припинити стріляти у відповідь на обстріли російських військ.

Про це повідомляє Інформатор

"Кучма дає погані пропозиції: записати у Мінських угодах, що наші військові не мають стріляти у відповідь. Тобто нехай наших людей убивають, а вони не мають оборонятися – це дурні пропозиції", – заявив лідер РПЛ.

Політик переконаний, політика капітуляції не приведе до миру.

"Якщо вести так перемовини, то краще їх взагалі не вести, а просто підняти руки і капітулювати. Перемовини мають переслідувати одну мету – повернення територій і відновлення миру. Не ціною поразки і капітуляції, а перемоги. Захист життя наших військовослужбовців має бути пріоритетом для кожного політика. А якщо вони розповідають, що наші солдати мають підняти руки і мовчати, коли їх убивають, то гнати в шию таких політиків", – підсумував Ляшко.

Нагадаємо, Кучма хоче внести у Мінські домовленості заборону ЗСУ стріляти у відповідь.

Сьогодні, 6 червня, Верховна Рада ухвалила законопроект Олега Ляшка про Тимчасові слідчі комісії, де виписано процедуру імпічменту президента.

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