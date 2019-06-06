Рада знову ігнорує конституційні повноваження президента, - Стефанчук

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада вкотре демонструє те, що, на жаль, вона ігнорує конституційні повноваження президента України. Забуваючи, що за президента України віддали голоси 73% народу України. Це дуже прикре непорозуміння", - сказав він.

Стефанчук заявив, що важливо, щоб і президент, і Верховна Рада разом жили за правилами.

"Цих правил ми будемо дотримуватися, але й спостерігати, як їх дотримується Верховна Рада. Тому ми глибоко переконані, що наше майбутнє співробітництво можливе лише на базі дотримання регламентних процедур, змістовних і якісних", - сказав політик.

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Представник президента також наголосив, що Рада не включила до порядку денного законопроєкт про скасування депутатської недоторканності і не повернулася до законопроєкту про імпічмент.

"Ми повідомили Верховній Раді про те, що було б чесно разом ухвалити законопроєкт №6203 про скасування депутатської недоторканності. І ми б тоді чесно пішли на вибори, не обмеженими якимись спеціальними статусами ... На жаль, депутати не повернулися ні до першого питання (імпічменту), ні взагалі не включили розгляд питання про скасування депутатської недоторканності", - заявив Стефанчук.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкін, міністра оборони Степана Полторака і главу Служби безпеки Василя Грицака. Таким чином, депутати відхилили всі кадрові пропозиції нового президента Володимира Зеленського.

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