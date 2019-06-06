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06.06.19 14:54

ДБР викликало на допит спікера Порошенка Цеголка через зникнення обладнання з АП

Державне бюро розслідувань викликало на допит Святослава Цеголка, який працював прессекретарем п'ятого президента Петра Порошенка.

ДБР викликало на допит спікера Порошенка Цеголка через зникнення обладнання з АП

Про це theБабелю повідомили в прес-службі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Це пов'язано зі справою про нібито зникнення обладнання із ситуаційної кімнати Адміністрації президента.

Дату майбутнього допиту в бюро не розголошують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Техніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві, - Цеголко

Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив: "Після зміни влади із ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери із секретними даними". Екссекретар РНБО Олександр Турчинов запевнив, що все обладнання РНБО перебуває на місці і під охороною. Прессекретар Петра Порошенка Цеголко, зі свого боку, заявив, що техніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві.

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