ДБР викликало на допит спікера Порошенка Цеголка через зникнення обладнання з АП

Про це theБабелю повідомили в прес-службі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Це пов'язано зі справою про нібито зникнення обладнання із ситуаційної кімнати Адміністрації президента.

Дату майбутнього допиту в бюро не розголошують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Техніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві, - Цеголко

Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив: "Після зміни влади із ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери із секретними даними". Екссекретар РНБО Олександр Турчинов запевнив, що все обладнання РНБО перебуває на місці і під охороною. Прессекретар Петра Порошенка Цеголко, зі свого боку, заявив, що техніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві.