Припиняти вогонь без права вогню у відповідь можна тільки після введення миротворців ООН на Донбас, інакше це все одно, що поставити наших солдатів до стінки, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на брифінгу в четвер.
"Ми чітко заявляли з 2015 року про необхідність негайного рішення Ради безпеки ООН про введення миротворчого контингенту. Ось тоді треба припиняти вогонь без права вогню у відповідь. Тому що тоді на лінії зіткнення і на всій окупованій території перебуватимуть миротворці, які роззброять незаконні військові формування", - сказав Порошенко на брифінгу в четвер.
Порошенко висловив жаль у зв’язку з тим, що наразі не почув ні слів про миротворчий контингент, ні звернення до союзників з міжнародної коаліції України про прискорення необхідності введення миротворчого контингенту мандата Ради безпеки ООН. За його словами, сьогодні це єдиний надійний інструмент урегулювання вирішення цієї проблеми.
Він нагадав, що за 19 режимів припинення вогню на сході України жоден із них не передбачав забрати право в українських військових на самозахист.
Порошенко вважає порушення питання про припинення вогню у відповідь провокаційним. "Як сьогодні вдало сказали, це все одно що поставити наших солдатів до стінки на розстріл", - зазначив він.
Як повідомлялося, напередодні відбулося засідання ТКГ у Мінську. Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало зазначення не лише моменту початку "режиму тиші", а й механізму його впровадження. "Сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити", - наводяться слова Кучми на сайті президента України.
Нагадаємо також, в жовтні 2018 року МінТОТ розробило приблизну модель миротворчої місії на Донбасі.
26 вересня Порошенко закликав Організацію Об'єднаних Націй ввести миротворчу місію на Донбас в рамках одного із заходів 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
29 вересня 2018 року Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна, Німеччина, Франція і США практично готові вносити на голосування Ради Безпеки ООН проект резолюції про введення миротворців ООН на Донбасі.
Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер повідомив, що Швеція, Фінляндія, Австрія, Білорусь, Сербія і Туреччина вже заявили про готовність взяти участь у миротворчій місії ООН в Донбасі. Ідею введення миротворців підтримав президент Польщі Анджей Дуда. Порошенко заявляв, що в миротворчій місії в Донбасі готові взяти участь понад 40 країн.