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06.06.19 15:26

65% українців визнають РФ агресором, 18% - підтримують продовження військових дій, - опитування

Переважна більшість українців (65%) вважають Росію агресором щодо України.

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Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані соцдослідження, оприлюдненого групою "Рейтинг".

"65% вважають Росію агресором щодо України. 27% - протилежної думки. При цьому понад 60% - за дипломатичні шляхи врегулювання проблеми війни на Донбасі (38% - за припинення військових дій і заморожування конфлікту, 22% - за надання цим територіям самостійного або федеративного статусу в складі України). Лише 5% - за повне відділення окупованих земель", - йдеться в дослідженні.

Зазначається, що, з іншого боку, 18% підтримують продовження військових дій до повного відновлення української влади на всьому Донбасі.

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Дослідження проводилося в період 29 травня - 3 червня 2019 року.

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