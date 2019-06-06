65% українців визнають РФ агресором, 18% - підтримують продовження військових дій, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані соцдослідження, оприлюдненого групою "Рейтинг".

"65% вважають Росію агресором щодо України. 27% - протилежної думки. При цьому понад 60% - за дипломатичні шляхи врегулювання проблеми війни на Донбасі (38% - за припинення військових дій і заморожування конфлікту, 22% - за надання цим територіям самостійного або федеративного статусу в складі України). Лише 5% - за повне відділення окупованих земель", - йдеться в дослідженні.

Зазначається, що, з іншого боку, 18% підтримують продовження військових дій до повного відновлення української влади на всьому Донбасі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Дослідження проводилося в період 29 травня - 3 червня 2019 року.