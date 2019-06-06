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06.06.19 16:03

Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення

Давиденка звинувачують у шпигунстві на користь України. Вирок йому оголосив суддя Палій - той же суддя, який раніше виніс вирок політв'язню Панову.

Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення

Вирок Костянтину Давиденку виніс так званий "Верховний суд Криму", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Давиденка звинувачують за статтею 276 Кримінального кодексу Росії (збір відомостей, що становлять державну таємницю з метою передачі іноземній державі).

Вирок Костянтину Давиденку озвучив суддя Андрій Палій, який раніше судив громадянина України Євгена Панова, якого окупанти звинуватили в диверсіях.

Слухання суду у справі Костянтина Давиденка проходили в закритому режимі. Російський прокурор на судовому засіданні 5 червня запросив для громадянина України 12 років ув'язнення.

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Нагадаємо, 12 лютого 2018 року ФСБ Росії повідомила про затримання в Сімферополі громадянина України за підозрою в шпигунстві. Міністерство закордонних справ України зажадало від російського зовнішньополітичного відомства офіційного підтвердження факту затримання, а також повідомити причини затримання і місце утримання.

Служба безпеки України не коментує затримання в Криму українця, підозрюваного ФСБ Росії в шпигунстві.

Після окупації Росією Криму ФСБ проводить на півострові регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як боротьбу з інакомисленням.

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