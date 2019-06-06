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06.06.19 16:10

Нардеп Рибчинський вийшов з "Волі народу" і вступив до "Батьківщини"

Народний депутат України Євген Рибчинський вийшов зі складу депутатської групи "Воля народу" і вступив до лав фракції "Батьківщина".

Нардеп Рибчинський вийшов з "Волі народу" і вступив до "Батьківщини"

Відповідне оголошення зробив голова Верховної Ради Андрій Парубій на пленарному засіданні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Після виходу Рибчинського у "Волі народу" залишається 17 народних депутатів. Згідно із законодавством, Парубій може оголосити про розпуск групи у зв'язку з тим, що в її складі менше 19 осіб.

Кількість нардепів у "Батьківщині" тепер становить 21.

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Рибчинський пройшов до парламенту за мажоритарним округом №211 (Київ), до членства у "Волі народу" приблизно рік перебував у фракції "Блок Петра Порошенка".

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