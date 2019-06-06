Клімкін заявив, що промова Зеленського в Брюсселі доводить послідовність зовнішньої політики: "Партнерам України було важливо почути ці ключові тези"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав кореспонденту УНІАН, коментуючи ідентичність фрагментів у виступах Зеленського й Порошенка про те, що вступ України до Європейського Союзу призведе до "смерті російського імперського проекту".

Зокрема, глава МЗС назвав ідентичність фрагментів у виступах Зеленського та Порошенка "комічною історією".

"Як-то кажуть, багато галасу з нічого. Щоправда, не шекспірівських масштабів. Базові тези дійсно були підготовлені в МЗС. Деякі з них озвучувалися попереднім президентом Петром Порошенком під час Дня Європи", - заявив Клімкін.

За його словами, друзям та партнерам України було важливо почути ці ключові тези, особливо під час першого візиту Зеленського до Брюсселя, тому їх було включено до пакету пропозицій, надісланих до Адміністрації президента.

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"Але потім підготовлені МЗС тези були озвучені на з'їзді партії "Європейська солідарність", - додав Клімкін.

За його словами, "можна було б пишатися тим, що позиція МЗС користується таким попитом".

"І це не дивно, адже вони відповідають основоположним принципам нашої євроінтеграції. Підготовлені МЗС тези - це не просто сигнали. Це засадничі позиції України щодо протидії російській агресії та інтеграції до ЄС та НАТО. А "плагіат" з підготовлених МЗС тез є якраз свідченням послідовності зовнішньополітичного курсу нашої держави", - сказав міністр.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко заявив, що на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском Володимир Зеленський використав кілька абзаців із виступу Петра Порошенка.

В АП заявили, що це диверсія: Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки.