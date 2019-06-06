Сейм Литви визнав геноцидом депортацію кримських татар

Про це йдеться в повідомленні на сайті литовського парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Сейм визнав злочини, скоєні Радянським Союзом проти кримських татар у 1944 році, закликав міжнародну спільноту виявити солідарність із кримськими татарами і продовжити політику невизнання кримської окупації та анексії Російською Федерацією у 2014 році", – зазначили в Сеймі.

Резолюцію підтримало 77 депутатів, один утримався.

"Сейм засудив знищення та депортацію кримськотатарського народу, яку спланував і здійснив тоталітарний радянський режим у 1944 році, із його батьківщини – Кримського півострова – у безлюдні райони Середньої Азії, унаслідок чого більшість депортованих кримських татар загинула від голоду, хвороб, тортур і каторжних робіт", – ідеться в повідомленні.

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Резолюція засуджує незаконну окупацію та анексію українського Криму 2014 року, дискримінацію цивільного населення і кримських татар за ознакою мови, культури, релігії та національності, а також скасування кримськотатарського самоврядування.

У 1944 році радянська влада примусово вивезла з Криму до Узбекистану, Казахстану і Таджикистану понад 180 тис. осіб.

У листопаді 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар геноцидом.