Розпуск Ради - незаконний, в коаліції було 227 депутатів, - Парубій

Про це Андрій Парубій заявив у коментарі "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

Спікер Верховної ради Андрій Парубій стверджує, що передав до Конституційного суду список депутатів, які станом на 21 травня входили до парламентської коаліції. За його словами, коаліція на момент заяви про розпуск була, а отже розпуск був незаконним.

"На цей момент у коаліції було 227 депутатів", – відповів Парубій.

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За його словами у 2014 році до коаліції входило 302 народних депутатів, з того часу з неї виходили як фракції так і окремі народні депутати, але не всі з народних обранців подавали заяви про вихід з коаліції, тож формально досі є членами парламентської більшості.

"Ви дуже здивується, коли побачите, які прізвища є в цьому списку, але це факт. Заяви про вихід вони не написали", – сказав Парубій.

Зазначимо, що коаліція має нараховувати мінімум 226 депутатів.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.