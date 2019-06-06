П'ятьох фігурантів справи про вбивство Гандзюк засуджено до різних тюремних строків

Про це сказала суддя Олена Чорна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"Суд приходить до висновку про можливість затвердження укладених угод про визнання провини", - оголосив вона.

Згідно з вироком суду, на початку липня 2018 року організатор злочину, справу проти якої виділено в окреме провадження, вирішив залякати Гандзюк, яка публічно його критикувала, шляхом завдання їй тілесних ушкоджень.

Організатор вважав, що публічна критика завдає шкоди його політичній кар'єрі.

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Він залучив до злочину помічника депутата Херсонської обласної ради, який, зі свого боку, пообіцяв колишньому бійцеві 5-го батальйону "Української добровольчої армії" Торбіну (позивний "Опер") фінансову винагороду за здійснення злочину.

Ексучаснику АТО організатор злочину пообіцяв 5 тис. доларів за перелом кінцівок Гандзюк і 2,5-3 тис. доларів за обливання її сірчаною кислотою.

Торбін погодився і залучив своїх товаришів по службі Грабчука, Васяновича, Горбунова і Вишневського до операції із залякування активістки.

Щоб схилити учасників злочинної групи до завдання тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, Торбін показав їм її записи в соціальних мережах і обманним шляхом переконав, що вона висловлювала негативне ставлення до учасників АТО.

Злочинці планували напасти на жертву 25 липня 2018 року, але цей план зірвався.

Після цього вони остаточно відмовилися від ідеї побити дівчину і вирішили, що швидше і ефективніше буде облити її сірчаною кислотою.

Підсудний Горбунов 26 липня 2018 року придбав за 300 гривень 2 банки акумуляторної сірчаної кислоти.

Вранці 31 липня 2018 року Вишневський, Васянович та Грабчук прибули до під'їзду будинку Гандзюк в Херсоні.

О 8:45 підсудний Грабчук вилив на спину і голову жертви 1 літр сірчаної кислоти і втік.

Після цього злочинці виїхали з Херсона.

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За здійснення злочину вони отримали від замовника 4,5 тис. доларів.

Пізніше Торбін і Васянович вимагали й отримали від замовників ще 2 тис. доларів, щоб сховатися від правоохоронців.

Обвинувачені були затримані в серпні 2018 року, їм було інкриміновано заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

У квітні поточного року всі 5 підсудних визнали свою провину й уклали угоду зі слідством.

Суд затвердив угоди і призначив обвинуваченим узгоджені терміни тюремного ув'язнення нижче встановлених Кримінальним кодексом.

Так, Торбін засуджений до 6,5 років позбавлення волі, Грабчук - до 6 років, Васянович і Вишневський - до 4 років, а Горбунов - до 3 років в'язниці.

Крім того, із засуджених стягнуто 50,6 тис. гривень витрат на проведення судових експертиз.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу .