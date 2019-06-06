Рабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу десятку свого списку на виборах в Раду. ПЕРЕЛІК

Список партії очолюють співголови політсили, народні депутати Вадим Рабінович і Юрій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Також у першій десятці: глава політради і голова стратегічної ради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук, голова виконкому партії, народний депутат Сергій Льовочкін, нардепи Наталія Королевська, Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв, Тарас Козак.
Водночас, волонтер, колишній член атестаційної комісії при МВС Роман Синіцин опублікував у Фейсбуці перші 35 позицій списку "Опозиційної платформи - За життя". Зокрема, в списку значаться Вадим Столар, Григорій Суркіс, Ренат Кузьмін.