Рабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу десятку свого списку на виборах в Раду. ПЕРЕЛІК

Список партії очолюють співголови політсили, народні депутати Вадим Рабінович і Юрій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також у першій десятці: глава політради і голова стратегічної ради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук, голова виконкому партії, народний депутат Сергій Льовочкін, нардепи Наталія Королевська, Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв, Тарас Козак.

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Водночас, волонтер, колишній член атестаційної комісії при МВС Роман Синіцин опублікував у Фейсбуці перші 35 позицій списку "Опозиційної платформи - За життя". Зокрема, в списку значаться Вадим Столар, Григорій Суркіс, Ренат Кузьмін.