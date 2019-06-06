Агітація на виборах в Раду закінчується 19 липня опівночі, - ЦВК

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії, передає Цензор.НЕТ.

"Під час виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів України 21 липня передвиборча агітація закінчується о 24 годині 19 липня 2019 року. Ведення передвиборчої агітації до початку і після закінчення визначених Законом строків забороняється", - сказано в повідомленні.

Комісія нагадала, що партії і кандидати мають право розпочати свою передвиборчу агітацію з наступного дня після реєстрації їх в ЦВК. Комісія звернула увагу на заборону підкупу виборців. "Агітація, супроводжувана закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певну партію чи кандидата, або згадуванням назви партії чи імені кандидата, вважається непрямим підкупом виборців", - зазначили в ЦВК.

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Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.