Введення на Донбас миротворців у Мінську не обговорювалося, - Кучма

Про це Кучма сказав на прес-конференції в адміністрації президента України в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Миротворча місія ООН не обговорювалася - це питання дуже складне, і ми ніяк не бачимо, як переступити через блокування рішення Ради безпеки, тому що якби блокування не було, такі рішення вже були б", - зазначив він.

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Нагадаємо, в жовтні 2018 року МінТОТ розробило приблизну модель миротворчої місії на Донбасі.

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26 вересня Порошенко закликав Організацію Об'єднаних Націй ввести миротворчу місію на Донбас в рамках одного із заходів 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомлялося, напередодні відбулося засідання ТКГ у Мінську. Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало зазначення не лише моменту початку "режиму тиші", а й механізму його впровадження. "Сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити", - наводяться слова Кучми на сайті президента України.