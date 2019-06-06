Колишня дружина нардепа Чекіти закликала Кернеса і Труханова не брати її ексчоловіка в список партії "Довіряй справам"

Колишня дружина нардепа від Блоку Петра Порошенка Геннадія Чекіти звинуватила ексчоловіка в зраді і закликала співголів партії "Довіряй справам" Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова не брати його в список кандидатів у нардепи від цієї політичної сили. Про це Олена Молодцова написала в листі політикам, який опублікувала 5 червня в Facebook, пише Гордон.

"Дізналася про намір свого колишнього чоловіка Геннадія Леонідовича Чекіти балотуватися до Верховної Ради України за списком партії "Довіряй справам" і настійно рекомендую відмовитися від будь-якого співробітництва з цією людиною. Упевнена, що своїми якостями ця людина лише зашкодить будь-якому об'єднанню! Ми прожили з ним і двома нашими дітьми однією сім'єю 16 років, а після цього з'ясувалося, що водночас він підтримував позашлюбні стосунки з іще двома жінками, від яких у нього народилося ще двоє дітей. Пішовши з нашої сім’ї, він покинув наших дітей без утримання. Нашу квартиру він оформив на свою стареньку матір, а мене з двома дітьми намагається виставити на вулицю. Водночас володіє безліччю об'єктів нерухомості та іншими активами, переважна частина яких оформлена також на матір", – заявила вона.

Колишня дружина Чекіти повідомила, що ексчоловік мінімізує суму аліментів і виділяє різні суми на дітей залежно від їх походження.

"Щоб максимально зменшити суми аліментів (до 5% від усього власного сукупного доходу) на утримання власних дітей, наших із ним, Чекіта надав суду нотаріально засвідчені договори про нібито добровільно виплачувані ним аліменти на двох позашлюбних дітей: одній – у розмірі 25%, а другій – 15% від усього власного сукупного доходу, тобто розділив дітей за походженням. Отже, він зрадив не тільки мене, але і власних дітей. Тобто, по своїй суті Чекіта – зрадник, який через свою жадібність і особисті інтереси зрадить кого завгодно будь-якого моменту! Упевнена, що так само він зрадить і будь-яку політичну силу, до якої він примикає лише з корисливих міркувань! У період виборчої компанії буду вживати всіх можливих активних заходів для оприлюднення всієї відомої мені інформації щодо Чекіти", – пообіцяла Молодцова.







