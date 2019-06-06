Частину техніки із ситуаційної кімнати президента Порошенка знайшли в ДУСі (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Адміністрації Президента Володимира Зеленського на запит "Українських новин".

"Державне управління справами не укладало ніяких договорів оренди техніки для забезпечення функціонування зазначеного об'єкта (ситуаційного центру) і не здійснювало витрат на зазначені цілі", - повідомили в АП.

Також наголошується, що в 2018 році на вимогу АП ДУС надало для ситуаційної кімнати оперативну панель діагоналлю 84" на стійці (пересувну), три ноутбуки HP ProBook 470 і камеру для відеоконференц-зв'язку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР розслідує зникнення з АП моніторів і серверів із секретною інформацією

"На сьогодні зазначене обладнання є і утримується на балансі Державного управління справами і управління адміністративними будівлями ДУС", - повідомили у відомстві.

Джерело в оточенні Порошенка сказало "Українській правді", що частину обладнання для ситуаційної кімнати взяли в ДУС, а ремонт приміщення та оренда всієї основної техніки відбувалася за рахунок Порошенка.

"Обслуговуванням цієї кімнати займалися штатні співробітники АП. І саме для їхньої роботи, на ці цілі було виділено техніку. Тобто не всю апаратуру брав в оренду президент", - пояснив він.

Співрозмовник видання підкреслив, що техніка в ситуаційній кімнаті використовувалася тільки для комунікації з серверами РНБО і "просто транслювала певну картинку".

Журналіст Олександр Курбатов, коментуючи відповідь АП, зазначив, що "техніка з ситуаційної кімнати нікуди не вивозилася".

"Тим більше цього не робив Порошенко - все на місці, як офіційно повідомили в Адміністрації Президента Зеленського. Що ж сталося? Просто новий секретар РНБО Данилюк так хотів зробити приємне шефу, тобто Зеленському, що накинув лайна не вентилятор, ось тільки забризкало всіх і самого Данилюк передовсім. Спочатку ФБ-спільнота скаржилися, що соромно за Порошенка, а тепер дуже хочеться, щоб соромно стало хоча б Данилюку. Включив би камеру на смартфоні, зробив би трансляцію і визнав би, що помилився. Але ні, мовчить Данилюк . Мовчать "уЗеленського". Ну хоч на запит відповіли", - резюмував Курбатов.