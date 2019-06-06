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06.06.19 18:07

Садовий запропонував Зеленському "український" формат переговорів замість "мінського"

Мер Львова Андрій Садовий запропонував президенту Володимиру Зеленському "український" формат переговорів замість "мінського".

Садовий запропонував Зеленському "український" формат переговорів замість "мінського"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Садовий зазначив: "Президент Зеленський обіцяв новий формат. Мінськ - це не новий формат", - написав лідер "Самопомочі".

За його словами, будь-які спроби побудувати мир на умовах мінських угод означають капітуляцію.

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"Мінські угоди (особливо в частині особливого статусу для Донбасу) були принизливими для України. А якими вони могли бути, коли інтереси України в переговорах "відстоював" Медведчук??? Внесення "особливого статусу Донбасу" до Конституції в 2015 році (перше читання) - справа рук неформальної коаліції БПП-НФ-Опоблок. "Самопоміч" голосувала проти", - зазначив Садовий.

Політик натомість пропонує український формат, який полягає в:

- залученні до переговорного процесу США, Великої Британії і країн, для яких актуальна російська загроза (Польща, країни Балтії)

- посилення (а не послаблення) летальних можливостей української армії на лінії розмежування;

- включення питання Криму до порядку денного переговорного процесу.

"І давайте будемо відверті. Поки на свободі ті, хто привів війну в Україну (Медведчук як маркер), мир не настане", - підсумував Садовий.

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