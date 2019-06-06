"Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель

Про це вона заявила на прес-конференції в Адміністрації Президента України в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо питання "дорожньої карти" від президента стосовно мінських переговорів - ми поки що не робимо "дорожню карту" публічною з двох причин. Перша причина - це те, що вже були інциденти, коли інформація виходила напередодні, й ініціативи президента блокувала інша сторона", - сказала Мендель.

За її словами, неоприлюднення зараз цієї "дорожньої карти" - це питання безпеки.

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"З іншого боку, ми хочемо узгодити "дорожню карту" з нашими європейськими партнерами по "нормандському формату", й до 19 червня ми не хотіли би публікувати цю карту", - додала Мендель.

За її словами, "дорожня карта" стосується припинення вогню на Донбасі та повернення заручників.