Я втомлююсь, але загалом непогано почуваюся, - Зеленський відповів на петицію про відставку

Про це йдеться у відповіді, розміщеній на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що стаття 108 Конституції України чітко визначає умови, за яких президент має залишити свій пост. Зокрема, повноваження президента України припиняються достроково в разі: відставки; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; усунення з поста в порядку імпічменту; смерті.

"З об'єктивних і, сподіваюся, зрозумілим вам причин залишити свою посаду відповідно до пунктів 1, 2 і 4 я не можу. По-перше, я не можу знехтувати волею 73% виборців, які взяли участь у голосуванні в другому турі виборів Президента України і підтримали мою кандидатуру. По-друге, я, звичайно, втомлююся (особливо в старому офісі з привидами комунізму в шафах), але загалом непогано почуваюся. І планую і надалі підтримувати хорошу фізичну форму", - заявив він.

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Водночас, Зеленський закликав громадян вимагати у народних депутатів проголосувати за законопроект "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)", який він подав до Верховної Ради 29 травня цього року. "Підтримка народними обранцями цього законопроекту, яким я розпочинаю боротьбу за зняття недоторканності з усіх без винятку чиновників і процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків, дозволить вам домагатися моєї відставки в законний, а головне - реальний спосіб", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 23 травня петиція "За відставку Зеленського" набрала за добу необхідні 25 тис. голосів.