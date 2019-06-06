Не стріляти у відповідь на обстріли з території населених пунктів, - Кучма пояснив свою пропозицію про режим тиші

Кучма вважає, що українські військові не повинні стріляти у відповідь у разі, якщо ворог веде провокаційні обстріли з території населених пунктів. Про це він заявив на брифінгу в Адміністрації президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Коли заїжджає якась установка чи в дитячий садок, чи в будинок якийсь, чи взагалі в населений пункт. І веде обстріл наших територій. Скажіть, будь ласка, ми можемо, якщо бачимо, що обстріл іде з такого, умовно кажучи, дитячого садка, ми можемо давати відповідь?" - поцікавився Кучма.

Екс-президент підкреслив, що українські військові мають стріляти у відповідь, коли це відбувається за межами територій населених пунктів.

"Відповідь завжди треба давати, коли йдуть бойові дії на відповідній території, де немає таких населених пунктів, і так далі. Ми, все ж, маємо дотримуватися (режиму припинення вогню. - Ред.) у цьому плані...", - додав Кучма.

Коли у нього конкретно запитали про те, чи є наказ президента про те, щоб українські військові не стріляли у відповідь, Кучма сказав: "Я ж не президент (...) Війну треба вести військовими засобами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

Пропозиція Кучми викликала різко негативну реакцію у деяких політиків і публічних персон.

Так, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що заборона для українських воїнів вести вогонь у відповідь - це крок до капітуляції. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що не стріляють у відповідь тільки ті, кого поставили "до стінки". Глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко назвав пропозицію Кучми "дурною" і запропонував "гнати в шию таких політиків".

Один із екс-лідерів "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента Володимира Зеленського не віддавати незаконні накази, які все одно не виконуватимуться. А волонтер, керівник "Центру підтримки аеророзвідка" Марія Берлінська запропонувала виставити самого Кучму на передову з автоматом Калашникова і подивитися, чи буде він відстрілюватися.