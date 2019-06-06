Від початку доби зафіксовано 5 ворожих обстрілів, втрат немає, - прес-центр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил, із них:

поблизу села Павлопіль, з напрямку від н.п. Українське - з озброєння бойових машин піхоти;

двічі в районі села Водяне, з напрямку н.п. Ужівка - з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу міста Мар'їнка, з району н.п.Трудівський - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з автоматичних станкових гранатометів один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Майорськ. Вогонь ворог вів із напрямку населеного пункту Шахта 6-7.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл із боку збройних формувань РФ наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

За минулу добу збройні формування РФ 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, при цьому тричі - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Факти порушень режиму тиші зафіксовано поблизу населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новоселівка Друга, Талаківка, Піски, Водяне, Чермалик, Павлопіль, Кримськ, Новолуганське, Золоте-4 та Станиця Луганська.

4 червня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 34 кримінальні злочини, одне з яких пов'язане з незаконним поводженням зі зброєю і боєприпасами. За підозрою в участі у складі збройних формувань РФ затримано й передано до правоохоронних органів 5 осіб.

Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали понад 20 тис. осіб і близько 2,5 тисяч транспортних засобів. Така ж кількість осіб і транспортних засобів перетнули лінію розмежування у зворотному напрямку. Прикордонними нарядами спільно з представниками Державної фіскальної служби України зі складу Об'єднаних сил виявлено за ознаками контрабанди та вилучено матеріальних цінностей на загальну суму понад 13 тис. гривень.

Групи цивільно-військового співробітництва Об'єднаних сил надали чергову допомогу продуктами і предметами першої необхідності для споживання малозабезпеченими і багатодітними сім'ями в населених пунктах Травневе і Гладосове.

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