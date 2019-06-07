Об'єднання демократичних сил не буде через нарцисизм і жадібність українських демократів, - Гацько

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив лідер партії "Демократичний альянс" Василь Гацько, інформує Цензор.НЕТ.

"Суміш нарцисизму, дурості і жадібності українських демократів приведуть до того, що всі будуть іти окремо. І цілком імовірно, що в парламент не потрапить ніхто, або ж виявляться там одиниці.

Не спрацювала як мотиваційна ідея збалансувати невизначеність Зеленського проукраїнською, демократичною і неолігархічною визначеністю в парламенті.

Об'єднання немає. Через відсутність декількох мільйонів доларів, необхідних для серйозної виборчої кампанії ДемАльянс не братиме участі у виборах самостійно. Партія змушена пропустити дострокові вибори", - написав Гацько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні на виборах має перемогти не олігархат, не Росія, а середній клас, - Гацько

Лідер ДемАльянсу також заявив, що складе свої повноваження на з'їзді партії і припиняє політичну діяльність.