10 дітей із сім'ї Сусляків повернуться з Грузії в Україну на президентському літаку, - АП

Про це повідомив уповноважений глави держави з прав дитини Микола Кулеба після зустрічі з заступниками Генерального прокурора Грузії, міністром внутрішніх справ і представниками уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення АП.

"Ми хочемо подякувати грузинській стороні за швидке реагування та вирішення всіх питань, пов'язаних із поверненням українських дітей на батьківщину. Нам була надана повна можливість спілкування з дітьми", - зазначив Кулеба.

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Нагадаємо, Юлію та Юрія Сусляк підозрюють у торгівлі дітьми. Жінку затримали в Грузії, коли вона з десятьма дітьми, семеро з яких народилися впродовж одного року від сурогатних матерів, хотіла поїхати в окуповану Росією Абхазію.

5 червня за дорученням президента Володимира Зеленського уповноважений з прав дитини Микола Кулеба прилетів до Грузії, щоб вирішити питання повернення дітей в Україну .