Питання зняття економічної блокади з окупованої території порушували представники терористів, - Сайдік

Про це 6 червня в Києві заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

"Вчора, відповідаючи на запитання журналістів про зняття так званої блокади, я торкнувся лише одного аспекту дуже комплексного та складного питання про зняття торговельних обмежень і відновлення економічних зв'язків України з тимчасово непідконтрольними їй ОРДО та ОРЛО. Насправді під час дискусії в ТКГ питання про зняття виключно самої блокади порушили представники ОРДО і ОРЛО і підтримала в загальній формі російська сторона", - сказав Сайдік.

Представник ОБСЄ зазначив, що другий президент України Кучма у своїх висловлюваннях говорив про весь комплекс взаємних кроків, пов'язаних з економічними відносинами з Донбасом.

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"Він особливо наголосив, що ця робота має бути взаємна. Він, зокрема, говорив про скасування так званого зовнішнього управління підприємствами, а також про низку інших заходів. Усі вони, зрозуміло, мають реалізовуватися в правовому полі України", - наголосив Сайдік.

На його думку, причиною виниклого непорозуміння є те, що в розумінні представників ОБСЄ термін "блокада" сприймається як "широкий комплекс згаданих вище заходів, вжитих усіма сторонами конфлікту".

Дипломат додав, що всі обмежувальні заходи, запроваджені з березня 2017 року, зробили свій негативний внесок у збільшення розриву між сторонами конфлікту.

5 червня Сайдік сказав, що Кучма вніс пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, а представники ОРДЛО підтримали його.