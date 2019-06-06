Повернення скіфського золота: вердикт буде винесено 16 липня

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Рішення буде лише в письмовому вигляді, відкритого засідання не буде", – вказали у прес-службі суду.

Повідомляється, що рішення оприлюднять разом із прес-релізом на сайті Rechtspraak.nl об 11-ій за місцевим часом.

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У березні Апеляційний суд Амстердама назвав орієнтовною датою винесення рішення у справі про "скіфське золото" – 11 червня.

Нагадаємо, суд Амстердама розпочав розгляд апеляції у справі про повернення в Україну колекції скіфського золота 11 березня.

Як повідомлялося, колекцію "скіфського золота" вивезли з Криму на виставку у музей в Амстердамі ще до окупації півострова Росією. Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення було винесено на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. В цьому разі це - Україна.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".