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06.06.19 21:44

Конституційний суд узаконив розкрадання коштів держпідприємств, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро виступило з критикою рішення Конституційного суду, який заборонив НАБУ визнавати недійсними угоди за корупційними провадженнями.

Конституційний суд узаконив розкрадання коштів держпідприємств, - НАБУ

Як передає Цензор.НЕТ, заяву Бюро опублікувало в Twitter.

" КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод. Це рішення — в інтересах організаторів корупційних схем, а не України", - йдеться в заяві.

Розгорнутий коментар НАБУ пообіцяло оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, Конституційний суд визнав неконституційним повноваження НАБУ через суд визнавати недійсними угоди за корупційними провадженнями. Рішення прийнято за позовом компанії Запорізький завод феросплавів Ігоря Коломойського.

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