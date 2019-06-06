Окупаційний суд у Криму продовжив на 2 місяці утримання в СІЗО тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Єдине законне рішення суду, яке стало б балансом між стороною обвинувачення і захистом - це відмова в задоволенні клопотання слідства про продовження арешту в СІЗО та обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Нинішнє рішення загрожує життю мого підзахисного", - заявив адвокат Олексій Ладин.

Слідчий ФСБ Іван Романець аргументував продовження запобіжного заходу Бекірова необхідністю "виробити не менше трьох перевірок показань на місці", пред'явити Бекірову звинувачення в остаточній редакції і допитати його як обвинуваченого, а також повідомити Бекірову і його захисту про закінчення слідчих дій.

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Слідчий Романець заявив, що "слідство не має" матеріалів, які свідчать про те, що Бекірова не можна утримувати в СІЗО за медичними показаннями, і не бачить підстав для скасування обраного запобіжного заходу.

"Я втомився вже боротися з обвинуваченням. Скільки це може тривати? Сил немає! Я не живу в СІЗО; на прогулянку мене не водять - немає умов, в баню мене не водять. Я на унітазі, вибачте, купаюся - це нормальне утримання людини XXI століття?" - заявив Бекіров у суді.

Під час засідання він тримав аркуш паперу з написом: "Спочатку молодь. Потім старих. Тепер жінок. Кого далі? Діти?" Таким чином він висловив солідарність із кримськотатарською правозахисницею Лутфіє Зудіеєвою і координатором "Кримського дитинства" Муміне Салієвою, яких раніше затримали й оштрафували за пости в соцмережах.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.