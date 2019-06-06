Польща і надалі буде адвокатом України в Євросоюзі, - канцелярія Дуди

Про це заявив заступник глави канцелярії президента Польщі Павло Муха, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Польща є і хоче бути адвокатом України на європейських форумах. Президент Дуда дуже чітко підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України і це було сказано на цій зустрічі (президентів Зеленського і Дуди в Брюсселі - Ред.). За це президент Зеленський подякував", - зазначив Муха.

Він зауважив, що Польща є дуже послідовною в справі територіальної цілісності України.

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Чиновник зазначив, що в розмові з президентом України Дуда також не цурався і складних історичних питань двосторонніх відносин.