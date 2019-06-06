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06.06.19 22:48

Державіаслужба призупинила сертифікат українського лоукостера авіакомпанії YanAir

Державна авіаційна служба призупинила сертифікат української авіакомпанії YanAir. Причиною стали зауваження, які можуть негативно вплинути на безпеку польотів.

Державіаслужба призупинила сертифікат українського лоукостера авіакомпанії YanAir

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті організації.

"За результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії "Янейр" Державіаслужба виявила низку зауважень (частина з яких критичні) в організації діяльності перевізника, які можуть негативно вплинути на безпеку польотів", - йдеться в повідомленні.

Сертифікат експлуатанта може бути відновлений після усунення компанією недоліків і на підставі висновків акту інспекційної перевірки, що свідчитиме про здатність авіаперевізника гарантувати належний рівень безпеки.

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