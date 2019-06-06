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06.06.19 23:28

В Україні з'явиться професійна передвища освіта

З наступного року українські коледжі і технікуми більше не набиратимуть абітурієнтів на "молодшого спеціаліста". Замість цього вони надаватимуть професійну передвищу освіту - готуватимуть професійних молодших бакалаврів.

В Україні з'явиться професійна передвища освіта

Про це повідомляє прес-служба міністерства освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ.

Цю зміну передбачено проектом закону про професійну передвищу освіту, який сьогодні, 6 червня 2019 року, Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому. Документ підтримали 236 народних депутатів.

"З 2014 року, коли був прийнятий закон про вищу освіту, коледжі і технікуми опинилися в невизначеному стані. З одного боку, їм дозволили тимчасово працювати в системі вищої освіти, але на практиці вони не мали жодної нормативної бази. Зараз парламент прийняв проект закону, який закладає основу для розвитку професійної передвищої освіти, і дуже важливо, щоб уже найближчим часом він набув чинності", - зазначив заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич.

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Над проектом закону працювала широка робоча група, до якої увійшли представники всіх зацікавлених сторін за активної участі народних депутатів та представників міністерства.

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