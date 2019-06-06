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06.06.19 23:59

Путін пропонує Великій Британії забути про отруєння Скрипаля заради покращення відносин

Президент Росії Володимир Путін пропонує Великій Британії забути про отруєння колишнього офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля, щоб поліпшити зіпсуті відносини між державами.

Путін пропонує Великій Британії забути про отруєння Скрипаля заради покращення відносин

Про це Путін заявив, виступаючи перед ЗМІ в кулуарах економічного форуму в Санкт-Петербурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Коли все буде сказано і зроблено, нам потрібно перегорнути цю сторінку, пов'язану зі шпигунами і замахами на вбивство", - сказав Путін, назвавши Сергія Скрипаля шпигуном Лондона.

"Він ваш агент, а не наш. Це означає, що ви шпигували за нами, і мені важко сказати, що з ним сталося згодом. Ми маємо забути про все це врешті-решт", - сказав президент РФ.

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В офісі прем'єр-міністра Британії Терези Мей відповіли, що відносини між Великою Британією і Росією можуть покращитися тільки тоді, коли Москва змінить свою "агресивну і дестабілізуючу поведінку".

"Ми будемо продовжувати взаємодіяти з Росією з питань міжнародної безпеки, оскільки це відповідає національним інтересам Великої Британії ... Однак прем'єр-міністр неодноразово давала зрозуміти, що у нас можуть бути інші відносини, тільки якщо Росія змінить свою поведінку", - заявила спікер Мей.

Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

 

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