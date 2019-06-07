Ми готові співпрацювати з новим керівництвом Міністерства охорони здоров'я, якщо наша команда не залишиться, - Супрун

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "ВВС Україна", опублікованому 5 червня.

"Ми готові представити новому президенту те, що вже зроблено. Готові співпрацювати і з новим керівництвом Міністерства охорони здоров'я, якщо наша команда не залишиться. Готові їм передати справи, щоб було розуміння, як проводити зміни в охороні здоров'я далі. Я громадянка України і я залишаюся в Україні, тому що це моя країна", - підкреслила Супрун.

Вона пояснила, що нових людей в МОЗ буде важко знайти під час "таких дуже складних змін".

"Якщо буде така можливість, ми готові залишитися і продовжувати роботу", - запевнила в.о. міністра.

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Супрун додала, що може бути радником нового міністра, якщо бачення нового уряду і нового міністра відповідатиме її принципам.

"Я і моя команда готові допомагати, щоб продовжувати те, що зараз почалося", - підсумувала вона.

Уродженка США Супрун виконує обов'язки міністра охорони здоров'я з 22 липня 2016 року.