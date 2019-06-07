Спостерігачі ОБСЄ за виборами в Раду почнуть працювати 11 липня

Про це повідомила прес-секретар БДІПЛ Катя Андрушс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"БДІПЛ відправить в Україну спостережну місію за достроковими парламентськими виборами в Україні", - сказала вона.

Оскільки дострокові парламентські вибори в Україні відбудуться незабаром після завершення президентських виборів, формат майбутньої спостережної місії буде аналогічним попередньому, і таким чином додаткове оцінювання щодо започаткування цієї місії не проводитиметься.

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"БДІПЛ надіслало запит для 100 довготермінових і 750 короткотермінових спостерігачів, але остаточна чисельність залежатиме від рішення, яке ухвалюватиметься індивідуально країнами", - уточнила Андрушс.