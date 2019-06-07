Процедуру імпічменту має регламентувати окремий закон, - представник президента в Раді Стефанчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Процедуру імпічменту має регламентувати окремий закон, тому що імпічмент - це окрема конституційно-правова процедура. Вона не може бути захована ні в регламенті Верховної Ради, як це є сьогодні, ні в законі про ТСК, як пропонується цим новим законом", - сказав представник президента.

Стефанчук зазначив, що регламент Верховної Ради визначає тільки порядок роботи парламенту, а ухвалений парламентом 6 червня закон про ТСК регламентує діяльність тимчасових слідчих комісій.

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"Імпічмент - це більш широка процедура, яка виходить за межі діяльності і Верховної Ради, і тимчасових слідчих комісій, тому що містить у собі діяльність і Конституційного суду, і Верховного суду, і інші процедурні речі", - зазначив він.