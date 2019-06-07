Зібрано величезну доказову базу про участь кадрових військових РФ у бойових діях проти ЗСУ на Донбасі, - СБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ у Facebook.

"Це є не просто свідченням гібридної агресії Росії, але й стає вагомим доказом для ухвалення судових рішень на користь сімей, які постраждали від рук Кремля", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ще два роки тому Голова СБУ Василь Грицак оприлюднив матеріали, що доводять військову присутність та злочини на території України позаштатного підрозділу Головного управління Генштабу Збройний сил РФ, відомого як ПВК "Вагнера". Тоді ж очільник спецслужби наголосив, що слідство обґрунтовано підозрює причетність цієї приватної армії до збиття військового літака ІЛ-76.

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"І ось вчора колегія суддів Запорізького апеляційного суду визнала загибель командира екіпажу літака Іл-76 Олександра Бєлого 14 червня 2014 року над Луганськом наслідком збройної агресії РФ проти України.

Така судова практика дозволяє родинам українських військових, які загинули захищаючи Батьківщину від агресора, розраховувати на соціальний захист та міжнародну гуманітарну допомогу", - повідомили в прес-службі СБУ.