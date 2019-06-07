6-7 червня на Донбасі загинуло четверо українських воїнів, ще 10 дістали поранення і травми, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу населеного пункту Опитне - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- шість разів у районі міста Павлопіль - з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- чотири рази в районі населеного пункту Водяне - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- двічі поблизу населеного пункту Чермалик - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Мар'їнки - з автоматичних станкових гранатометів і снайперської зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі поблизу населеного пункту Майорськ (із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

"Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, двоє українських захисників дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів загинули, ще вісім поранені внаслідок атаки ворога під Новолуганським, - штаб

За даними розвідки, 6 червня одного окупанта було знищено.

Також повідомляється, що від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли по позиціях українських захисників:

- двічі поблизу населеного пункту Павлопіль - з великокаліберних кулеметів;

- у районі села Гнутове - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позиції українських захисників:

- поблизу населеного пункту Новолуганське - з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм;

- поблизу села Травневе - з озброєння бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів;

- поблизу села Зайцеве - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

"Унаслідок обстрілу загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил, четверо зазнали поранень, ще четверо травмовані. На кожен обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.



