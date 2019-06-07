Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
07.06.19 07:46

6-7 червня на Донбасі загинули двоє українських воїнів, ще 10 дістали поранення і травми, - штаб

6 червня збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

6-7 червня на Донбасі загинули двоє українських воїнів, ще 10 дістали поранення і травми, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу населеного пункту Опитне - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- шість разів у районі міста Павлопіль - з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- чотири рази в районі населеного пункту Водяне - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу населеного пункту Чермалик - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Мар'їнки - з автоматичних станкових гранатометів і снайперської зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі поблизу населеного пункту Майорськ (із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

"Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, двоє українських захисників дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів загинули, ще вісім поранені внаслідок атаки ворога під Новолуганським, - штаб

За даними розвідки, 6 червня одного окупанта було знищено.

Також повідомляється, що від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли по позиціях українських захисників:

- двічі поблизу населеного пункту Павлопіль - з великокаліберних кулеметів;
- у районі села Гнутове - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позиції українських захисників:

- поблизу населеного пункту Новолуганське - з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм;
- поблизу села Травневе - з озброєння бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів;
- поблизу села Зайцеве - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

"Унаслідок обстрілу загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил, четверо зазнали поранень, ще четверо травмовані. На кожен обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Зазначимо, що пізніше інформація про двох загиблих 6 червня воїнів зникла зі сторінки прес-центру ОС.

6-7 червня на Донбасі загинули двоє українських воїнів, ще 10 дістали поранення і травми, - штаб 016-7 червня на Донбасі загинули двоє українських воїнів, ще 10 дістали поранення і травми, - штаб 02

Зі свого боку спікер Міноборони полковник Олександр Мотузяник під час традиційного брифінгу повідомив, що внаслідок вчорашніх обстрілів з боку противника поранення дістали двоє військовослужбовців ЗСУ, зараз вони проходять лікування у військових госпіталях.

6-7 червня на Донбасі загинули двоє українських воїнів, ще 10 дістали поранення і травми, - штаб 03
6-7 червня на Донбасі загинули двоє українських воїнів, ще 10 дістали поранення і травми, - штаб 04

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100