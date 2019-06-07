Реформа поліції - довгий шлях. У наших лавах є негідники, але ми їх викорінюємо, - Князєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

"Поліцейська реформа триває вже 5 років, і ми ніколи не кажемо, що ми її закінчили. Мабуть, це ще довгий шлях. Поліцейська реформа - це важлива частина реформи всієї правоохоронної системи нашої держави", - сказав Князєв.

За його словами, "ми зобов’язані звітувати перед суспільством про негативні і позитивні наслідки (своєї діяльності. - Ред.), що призводять до збільшення довіри населення чи в якихось ситуаціях - зменшення".

"Ми розуміємо, що саме ось такі вчинки представників поліцейської спільноти (йдеться про підозрюваних у справі щодо загибелі 5-річного хлопчика на Київщині. - Ред.) можуть знівелювати ті надбання, які весь 140-тисячний колектив щоденно робить, робить свою кропітку роботу. Я не вважаю, що ми взагалі не спроможні реалізувати реформу поліції. Є негідники, ми їх викорінюємо, ми їх не покриваємо", - наголосив Князєв.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.