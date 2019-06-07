Трамп і Макрон під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "112 Україна", про це повідомляє Associated press.

Лідери двох держав відзначили "День Д" на американському цвинтарі в Нормандії біля пляжу Омаха-Біч, де американці висадилися 6 червня 1944 року.

Після заходу лідери США та Франції провели двогодинні переговори.

Повідомляється, що на порядку денному були безпека, боротьба з тероризмом, ситуація на Близькому Сході, в Лівії та Україні.

У питанні Ірану Макрон виступив за мир і діалог. Трамп зазначив, що і США, і Франція виступають за те, щоб у Тегерана не було ядерної зброї. Він повторив свою пропозицію відновити переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

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Після того, як США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди, спрямованої на те, щоб перешкодити Тегерану створити ядерну зброю, Франція намагається утримати Іран у цій угоді і знайти способи протидії посиленню економічних санкцій Вашингтона.

Що стосується світової торгівлі, Макрон підтвердив, що він хоче, щоб "правила гри" були дотримані, а інтереси Франції та французьких компаній - збережені.

Президент Франції виступає за зміцнення Європи у глобалізованому світі. Він позиціонує себе як оплот проти зростаючого популізму на континенті, попереджаючи про небезпеку націоналізму та ізоляціонізму - позиція, протилежна позиції Трампа.

Нагадаємо, раніше Трамп відвідав Велику Британію, де також взяв участь у святкуванні річниці висадки союзників у Нормандії. Під час візиту він зустрівся з британською королевою Єлизаветою II.