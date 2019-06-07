Запропоновані Зеленським закони про імпічмент і незаконне збагачення будуть винесені на голосування в Раду в липні, - Ірина Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кореспондент, про це заявила перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко під час ефіру 1+1.

"Зокрема, закон про імпічмент і закон про незаконне збагачення - вони внесені до порядку денного, і ці закони будуть проголосовані відразу після Виборчого кодексу ще на цій сесії" - заявила Геращенко.

Вона висловила сподівання, що закони будуть винесені на голосування в Раду ще в липні.

За її словами, парламент рухається в повній відповідності до регламенту ВР щодо тих законопроектів, які подані від президента.

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Нагадаємо, 6 червня народні депутати України внесли до порядку денного сесії Верховної Ради законопроект №10110-Д щодо незаконного збагачення. Водночас для внесення до порядку денного відповідного президентського проекту закону №10110 про відповідальність за незаконне збагачення не знайшлося достатньої кількості голосів парламентаріїв.

Як відомо, 27 лютого Конституційний суд України опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, визнавши її неконституційною. Згідно зі скасованою статтею КК України, державні службовці мали давати пояснення про джерела їхніх доходів і доходів своїх близьких родичів. У разі, якщо чиновник не міг цього зробити, його мали притягнути до кримінальної відповідальності.

Після цього в Раді зареєстрували кілька нових законопроектів про незаконне збагачення. У парламентському комітеті пропонують розробити один законопроект. Як повідомлялося, 3 червня Зеленський також вніс у Раду законопроект про незаконне збагачення.