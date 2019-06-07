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07.06.19 09:42

На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів у ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро дістали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський

"Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", - сказав Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу АП.

Володимир Зеленський також висловив співчуття родинам загиблих і подякував за мужність і стійкість українським військовослужбовцям, які зазнали атаки. Він наголосив, що на дипломатичному рівні Україна й надалі наполягатиме на припиненні вогню та звільненні полонених.

"Обстріли українських військових – очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ – Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню та звільнення полонених залишиться твердою та незмінною", – заявив Президент.

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