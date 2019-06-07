"Україна має ще багато зробити, щоб відповідати критеріям членства в НАТО", - екс-посол США Пайфер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про такі перешкоди для євроатлантичної інтеграції України повідомив у розширеній статті на сайті Brookings екс-посол США в Україні Стівен Пайфер.

"Україна має ще багато чого зробити, аби відповідати критеріям членства в НАТО. ПДЧ (План дій щодо членства, – ред.) має на меті скерувати майбутнього члена на виконання цих критеріїв. Об'єктивно Україна зараз перебуває далеко від країн, що отримали ПДЧ у 1999 році", - зауважив експерт, який зараз працює старшим науковим співробітником Інституту Брукінгса.

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Крім того, на його переконання, амбіції України в контексті ПДЧ заблокувала Росія, "а також шанобливе ставлення, яке деякі члени НАТО мають до позицій Москви".

Ще однією причиною небажання Альянсу надати ПДЧ для України експерт назвав колізію, яка виникає зі Статтею 5 Північноатлантичного договору. Вона, зокрема, передбачає, що напад на одного члена буде розглядатися як напад на всіх.

Як пише експерт, "НАТО не має гарної відповіді на запитання: що робитиме Альянс, якщо країна-претендент отримує ПДЧ, а потім, перед тим, як стати повноправним членом, піддається нападу?"

До того ж, Кремль всіляко намагається повернути Україну в орбіту свого впливу. Якщо ж цього не вдасться, план "Б", очевидно, полягає в тому, щоб розколоти Україну.

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"Це пояснює гібридну війну Росії й економічні санкції проти Києва, а також подальше підживлення бойових дій на Донбасі", - зауважив Пайфер.

Отже, за його словами, Москва намагається "піддати тиску, відволікти й дестабілізувати український уряд, щоб перешкодити його зусиллям запровадити повноцінні реформи, які сприяли би економічному зростанню".

Крім того, РФ намагається "перешкодити здатності України виконувати положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також зробити Україну непривабливим партнером для Заходу".