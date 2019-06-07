Факт відсутності коаліції в Раді був загальновідомим, і його навіть не потрібно доводити, - представник Зеленського в КС Веніславський

"Президент своїм указом про дострокове припинення повноважень парламенту констатував загальновідомий факт відсутності коаліції. З моменту, коли з коаліції "Європейська Україна" вийшли спочатку фракція Радикальної партії України, потім "Батьківщини", потім "Самопомочі", сумарний кількісний склад народних депутатів, які залишилися в "Блоці Петра Порошенка" і "Народному фронті", не перевищував мінімально необхідної кількості, що давала б підстави говорити про існування коаліції", - сказав він Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Веніславський зазначив, що якщо підсумувати кількісний склад фракцій БПП і "Народного фронту", то ніяк не виходить 226 депутатів. Він підтвердив, що 5 червня глава Адміністрації президента Андрій Богдан звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія, щоб отримати офіційне підтвердження кількості народних депутатів у фракціях БПП і "Народного фронту", яке наведено на сайті парламенту.

"Ми це знаємо, але хочемо отримати для суду офіційне документальне підтвердження, завірене належним чином керівництвом Верховної Ради, про те, що справді в складі БПП є лише 129 народних депутатів, а в складі "Народного фронту" - 80", - пояснив він.

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Говорячи про аргументи, що членами коаліції можуть бути і позафракційні депутати, Веніславський нагадав, що в статті 83 Конституції України зазначено, що у Верховній Раді за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій.

"Тобто суб'єктами формування коаліції є фракції, а не окремі депутати. Є рішення Конституційного Суду від 2010 року про те, що членами коаліції можуть бути окремі народні депутати, але те рішення КС було винесено в інших правових реаліях, діяло інше правове регулювання, зокрема закон про регламент Верховної Ради. На сьогодні цього регулювання немає, і ми виходимо з того, що коаліція відсутня, оскільки її кількісний склад менший ніж мінімально визначений Конституцією", - наголосив він.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.