Саакашвілі відмовився очолювати партію Кличка, - журналістка Бердинських

Про відмову Саакашвілі повідомила в Twitter журналістка Христина Бердинських, передає Цензор.НЕТ.

"Міхеіл Саакашвілі не погодився з пропозицією Кличка йти з УДАР на вибори", - повідомила вона.

Також про це повідомила "Українська правда" з посиланням на людей, які активно спілкуються з Саакашвілі.

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Сам Кличко вночі написав пост у Фейсбуці, з якого чітко неясно - відмовився Саакашвілі чи ні.

"Читаю новини в ФБ щодо нашого союзу з Саакашвілі. Без емоцій: Я свій жест зробив. Щиро і в продовження дружби та історії відносин. Запропонував у складній ситуації підставити плече, навіть не зважаючи на те, що чимало моїх прихильників неоднозначно сприйняли цю ідею. Так, коментарі в ФБ - різні, але, вибачте, не вони й раніше визначали моє ставлення до людей і мої дії щодо них-:). Є слова, а є вчинки. Я, політично - планів не змінюю. Так, буде складно. Так, я вважаю, що для демократичності ситуації в країні в парламент має пройти якнайбільше демократичних сил. Гідних і тих, хто готовий боротися за успішну Україну. P.S. Це мій коментар щодо всіх можливих питань на цю тему. Крапка. Йдемо далі...", - заявив Кличко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі очолити його партію "УДАР" на дострокових виборах до Верховної Ради. Згідно з пропозицією, лідером партії "УДАР" залишається Кличко, а Саакашвілі може стати главою політсили.

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