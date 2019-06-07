Нічний артобстріл терористів під Новолуганським: загинули і поранені бійці "Азова", - МВС (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба МВС у Facebook.

"На околиці селища Новолуганське Бахмутського району вночі 7 червня ворожа міна калібру 120 мм влучила в бліндаж. Під час обстрілу загинуло двоє військовослужбовців Національної гвардії "Азов" (в/ч 3057), ще вісім бійців дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, уточнив, що "російська батарея висунулася вночі, вогонь був корегований, пряме влучання в бліндаж".

"Зрозуміло, це регулярна армія. Наші відкрили у відповідь вогонь. Росія показує новій українській владі, що жодні перемир'я Путіну не потрібні, окупаційні війська демонстративно застосовують важке озброєння. "Договірняком" війну не виграти. Спроби мирних переговорів, припинення вогню у відповідь Росія сприймає як слабкість і заохочення агресії", - зазначив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів загинули, ще вісім поранені внаслідок атаки ворога під Новолуганським, - штаб